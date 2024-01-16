وزير الطاقة والمياه: لضرورة متابعة إستبدال قوارير الغاز القديمة بجديدة

أكّد وزير الطاقة والمياه ضرورة متابعة إستبدال القوارير القديمة بقوارير جديدة، حفاظًا على السلامة العامة وتداركًا لحصول أي خطر داهم من جراء أي حادث.



وأعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، توجيه الوزير كتب إلى كل من المديرية العامة للجمارك والجهات الرسمية المختصة يطلب فيها ضبط الحدود البرية والمنافذ على الحدود اللبنانية منعًا للتهريب، وذلك تنفيذًا للقرار رقم 175/2015 وتعديلاته.

كما طلب المؤازرة والدعم الأمنيّ عن طريق إتخاذ الاجراءات اللازمة تداركاً لأي خطر ممكن تفاديه قبل حصوله.



وأتى ذلك، بعد ورود معلومات عبر الإعلام وعبر نقابة موزعي قوارير الغاز في لبنان عن دخول قوارير غاز معدنية سورية غير مصنعة، في لبنان عبر المنافذ الحدودية وهي مهترئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، في لبنان.



وأرسل وزير الطاقة كتابًا جديدًا إلى تجمع الشركات المعنية وفقًا للقرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 بإستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحليّ.



وأكد خلاله أهمية متابعة تنفيذ القرار وإعطاء الأولوية لإستبدال قوارير الغاز المعدنية الاكثر سوءًا الموجودة في السوق المحليّ اللبناني والتي يشكل إستخدامها خطرًا على السلامة العامة.



ودعا فياض إلى متابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية، لإجراء ما يلزم، تفاديًا لأي حادث ممكن أن يحصل.