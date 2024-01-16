قرار بالسماح للشاحنات بالمرور على طريق ضهر البيدر الدوليّ... وهذا ما في التفاصيل

أعلن محافظ البقاع كمال أبو جوده أنه اتُخذ القرار بإعادة السماح للشاحنات بالمرور على طريق ضهر البيدر الدوليّ، بدءًا من الساعة السادسة مساءًا من كل يوم وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك إلى حين صدور أي معطيات جديدة في ما خص ورشة الأعمال الفنية التابعة لوزارة الأشغال.



وأتى هذا الإعلان، بعد التنسيق مع وزير الأشغال العامة والنقل، في حكومة تصريف الأعمال علي حميه وقائد الدرك بالإنابة وقائد مِنطقة البقاع الإقليمية، في قوى الأمن الداخليّ ربيع مجاعص والمدير الإقليمي للاشغال في البقاع محمد الحاج شحاده.