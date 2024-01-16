نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: يوم غد هو يوم عمل عادي

أعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة أنّ يوم غد هو يوم عمل عادي، في المدارس الخاصة، بناءً على الاتفاق، الذي حصل، في وزارة التربية، بين النقابة ممثلة بالنقيب نعمه محفوض والأمين العام أسامه أرناؤط واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ممثلًا بالأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر والحاج محمد سماحة، وحضور لجان الأهل، وبانتظار توقيعه رسميًا خلال ٤٨ ساعة لاتخاذ الموقف المناسب.



وأكّدت النقابة أنّ همّها الأول هو إنصاف الأساتذة المتقاعدين وتقاضيهم زيادات على الرواتب بالتساوي مع زملائهم في التعليم الرسمي، ومن خلال الآليّات الرسمية، في صندوق التعويضات.

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي، في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، بعد انتهاء الاجتماع التربويّ، أنّ جو الاجتماع كان إيجابيًا بالكامل والكل كان متعاونًا، حرصًا على استمرارية العام الدراسي وتلامذة لبنان.

وقال: "هناك إجماع على ضرورة إنصاف المعلمين، الذين أمضوا سنوات عديدة في خدمة مدارسهم."