وفاة شاب وجرح آخر في حادث صدم عند مفترق أنصار وسيناي

قُتل الشاب حسين يحيى فارس (17 عامًا)، في النبطية، في حادث صدم عند مفترق بلدتي أنصار وسيناي، عندما كان يستقل دراجة نارية مع رفيقه محمد عباس برجاوي، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية.



أُصيب الأخير بجروج ونُقل إلى مستشفى الشيخ راغب حرب، في تول وهو في حالة حرجة.