وزارة المالية: سنباشر في تحويل رواتب الدبلوماسيين إلى مصرف لبنان

تعلن وزارة المالية أنّها، بعد استحصالها من وزارة الخارجية على المستندات، التي تحتاجها، حسب الاجراءات الادارية والمالية الملزمة، للتمكن من صرف رواتب الدبلوماسيين، في الخارج، ستباشر في تحويل هذه الرواتب إلى مصرف لبنان، في غضون الساعات الـ ٤٨ المقبلة.