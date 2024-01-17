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اعتصام لمزارعي مشاريع القاع احتجاجًا على الإنذارات التي وجهتها مؤسسة كهرباء لبنان لهم
أخبار لبنان
2024-01-17 | 06:10
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اعتصام لمزارعي مشاريع القاع احتجاجًا على الإنذارات التي وجهتها مؤسسة كهرباء لبنان لهم
نفذ مزارعو مشاريع القاع اعتصاما على طريق القاع، حمص تخلل الاعتصام قطع الطريق الدولي امام حركة السير لبعض الوقت، احتجاجا على الإنذارات التي وجهتها مؤسسة كهرباء لبنان للمزارعين الذين تم تركيب عداداتهم على أعمدة الكهرباء وعلى الطرقات العامة التي تغذي المخيمات السورية.
وبعد التخلف بالدفع سطرت مؤسسة كهرباء لبنان عدد من محاضر الضبط وتوجهت بالإنذارات للمزارعين بمبلغ ٢٠ مليار ليرة، بدل ان تتوجه بهذه المحاضر للنازحين السوريين.
المزارعون طالبوا الأمم المتحدة بدفع قيمة الفواتير العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان استهلاك الطاقة التي تم استهلاكها من قبل النازحين السوريين.
رئيس بلدية القاع بشير مطر.
رأى ان المسؤول عن العملية شركة الكهرباء التي اتصلت بالبلدية وبالمزارعين على اساس تركيب عدادات للمخيمات، واكدت بان هناك جهة معينة ستتولى عملية الدفع، وكان شرط المزارعين عدم تحمل المسؤولية، لانه سبق وتم تغريمهم بمبالغ طائلة.
واشار مطر إلى أن الاتفاق كان مع شركة الكهرباء على تركيب العدادات، التي توزع أكثر من ٧٥ بالمئة منها على الطرقات العامة، ولم يتم تركيبها في الأراضي الزراعية التي تخص المزارعين، وهناك مبالغ كبيرة تتراوح ما بين ٣٠ إلى ٥٠ إلى ٤٠٠ مليون ليرة، وهناك ٩ خيم بلغ مجموع استهلاكها ١٣٧ مليون، وقالوا للسوريين هناك من يدفع عنكم، ما رفع قيمة فاتورة الاستهلاك.
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