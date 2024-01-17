بوحبيب بعد لقائه ميلونشون: نثمّن تضامن الشعب الفرنسيّ مع لبنان

عبّر وزير الخارجية، في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بوحبيب عن تقديره لتضامن الشعب الفرنسيّ مع لبنان، للحفاظ على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.



وأكّد، إثر لقائه زعيم "فرنسا غير الخاضعة" جان لوك ميلونشون، على رأس وفد نيابيّ من الحزب، ضرورة وقف إطلاق النار، في غزة وعدم توسع الحرب.

