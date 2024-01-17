جولة تفقدية لوزير الصّحة على عددٍ من مستشفيات الجنوب

فيما تعاني مستشفياتُ الجنوب من أزماتٍ عديدة بسبب الإشتباكاتِ الدائرة في المنطقة.

وجال وزيرُ الصحةِ في حكومةِ تصريف الأعمال فراس الأبيض على عددٍ من المستشفيات، متفقداً الوضع هناك.

كما إطلعَ على أوضاعِ أهل الجنوب الذين نزحوا من منازلِهم وقُراهم، معلناً عن مبادرةٍ لتقديم الدعمِ لهم.