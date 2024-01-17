حادث سير بين سيارة تاكسي وباص مدرسة

قُتل سائق تاكسي وأصيب عدد من تلاميذ ومعلمات في باص برضوض، نتيجة حادث سير على الطريق الرئيسيّ، في دوحة عرمون.



ووقع الحادث بين سيارة تاكسي وباص.



وسارع الصليب الأحمر إلى نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.