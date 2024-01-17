لقاء جمع السفير السعودي وحواط... وتشديد على ضرورة إنتخاب رئيس في أسرع وقت

لقاء جمع السفير السعودي وحواط... وتشديد على ضرورة إنتخاب رئيس في أسرع وقت

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر إقامته في اليرزة عضو كتلة الجمهورية القوية النائب زياد حواط.



وجرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، لاسيما الملف الرئاسي، حيث جرى تشديد على ضرورة إنتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن يكون قادرًا على مواكبة المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة.