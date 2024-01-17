البخاري ورئيس ديوان المحاسبة في لبنان في لقاء

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته، في اليرزة، رئيس ديوان المحاسبة، في لبنان، محمد بدران.



وبحثا في القضايا الراهنة.



وأكّدا تعزيز سبل التعاون والتنسيق، بين الجهات المختصة، في لبنان والمملكة لما فيه خير البلدين الشقيقين.