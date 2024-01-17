جعجع: ليفسِّر أحدٌ بأيّ حقٍّ يُقتحم لبنان في الصراع الدمويّ في الشرق

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جعجع: ليفسِّر أحدٌ بأيّ حقٍّ يُقتحم لبنان في الصراع الدمويّ في الشرق
أخبار لبنان
2024-01-17 | 08:12
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جعجع: ليفسِّر أحدٌ بأيّ حقٍّ يُقتحم لبنان في الصراع الدمويّ في الشرق
أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّ التصعيد العسكريّ يتنقّل من منطقة إلى أخرى، في الشرق الأوسط وبشكل متزايد، فيما المواطن اللبنانيّ يعيش بقلق كبير جراء هذا التصعيد.
ورأى، في بيان، أنّ إيران وأذرعها تقاتل من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى وحزب الله في لبنان، كأحد أذرع إيران، منخرط في التصعيد العسكري تبعًا لمنطق المواجهة الحالي بين إيران وأميركا وإسرائيل.
واعتبر أنّه، حتى الآن، بات الأمر مفهومًا على رغم كونه مرفوضًا، ولكن ما ليس مفهومًا أن تقوم الحكومة اللبنانيّة بتجيير القرار الاستراتيجي، أي العسكري والأمني، إلى حزب الله، وبالتالي أن تضع الشعب اللبناني ومصالح لبنان العليا في مهبّ رياح المنطقة والصراعات المفتوحة بين أطرافها كافّة.
وقال: "في الوقت، الذي تنأى كل الدول العربيّة، من أكبرها إلى أصغرها، بنفسها عن الصراع الدائر حاليًّا في غزة والشرق الأوسط، لا نفهم بأيّ منطق يجريّ إقحام لبنان في هذه الحرب، وبخاصّةٍ أنّه في الوقت الراهن أصغر وأفقر دولة بسبب أزمته الماليّة والاقتصاديّة والسياسيّة المستمرة؟"
وأضاف: "حبذا لو يفسِّر لنا أحدٌ بأيّ حقٍّ ومنطق يتمّ إقحام لبنان في هذا الصراع الدمويّ في الشرق الأوسط؟
ربما لا تستطيع حكومة تصريف الأعمال، كونها حكومة تصريف أعمال، القيام بمشاريع تنمويّة ومبادرات اقتصاديّة وتجديد البنى التحتيّة أو ما شابه، ولكن يأتي في صلب مسؤوليّاتها إبعاد شبح الحرب عن لبنان ومواجهة الأمور الخطرة التي تهدِّد المواطن بأمنه وحياته وعائلته ورزقه ومصالحه ومستقبل بلده."
وشدّد على أنّ القوى السياسيّة المكوّنة لهذه الحكومة، وتحديدًا محور الممانعة والتيار الوطني الحرّ وبعض المستقلّين، وبغضّ النظر عن خنفشرياتهم الداخليّة وخلافاتهم المصلحيّة، يتحمّلون جميعهم مسؤوليّة ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في لبنان، في حال استمرّت حكومة تصريف الأعمال في عدم تحمّل مسؤوليّاتها من خلال تبنّيها لموقف محور الممانعة لجهة الحروب الدائرة في الشرق الأوسط.
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