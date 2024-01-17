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وزير الدفاع في لقاء مع السفيرة جونسون
أخبار لبنان
2024-01-17 | 08:25
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وزير الدفاع في لقاء مع السفيرة جونسون
التقى وزير الدفاع، في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، في مكتبه، في اليرزة، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية السفيرة ليزا جونسون، في زيارة بروتوكولية، لمناسبة توليها مهامها الجديدة كسفيرة لبلادها لدى لبنان.
وعُرضت الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما أوضاع المؤسسة العسكرية والدعم المستمر لها من الولايات المتحدة الأميركية.
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