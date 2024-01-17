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بو حبيب بعد لقائه ريزا: أزمة النزوح السوري في لبنان تبقى من أولويات الحكومة اللبنانية
أخبار لبنان
2024-01-17 | 08:27
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بو حبيب بعد لقائه ريزا: أزمة النزوح السوري في لبنان تبقى من أولويات الحكومة اللبنانية
بو حبيب بعد لقائه ريزا: أزمة النزوح السوري في لبنان تبقى من أولويات الحكومة اللبنانية
أكد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بعد لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا أنه "رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة، تبقى معالجة أزمة النزوح السوري في لبنان من أولويات الحكومة اللبنانية."
لذلك، طلب من المجتمع الدولي تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى سوريا.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية، فالسلام الحقيقي أو المستدام يكمن في تحقيق السلام في فلسطين.
أخبار لبنان
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