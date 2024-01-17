مولوي في قطر...

مولوي في قطر...

وصل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى قطر، تلبيةً لدعوة نظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وكان في استقباله مدير عام الجوازات اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري والقنصل اللبناني في الدوحة شانت فرتنيان وطاقم السفارة، على أن يشارك غدًا في حفل تخرج الدفعة السادسة من الطلبة المرشحين بأكاديمية الشرطة بدولة قطر بمشاركة عدد من وزراء الداخلية العربي.



كما سيعقد الوزير مولوي خلال الزيارة سلسلة لقاءات مع مسؤولين قطريين.