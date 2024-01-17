غوتيريش يحذّر من التداعيات "الكارثية" لاندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أي "مواجهة شاملة" بين إسرائيل ولبنان ستكون "كارثية تماما" في ظل المخاوف من اتساع رقعة الحرب الجارية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.



وأكد غوتيريش في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري على دعوته إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة.



وقال غوتيريش: "اتساع رقعة القتال الذي نشهده، وخطر اندلاع مواجهة شاملة في لبنان سيكونان أمرا كارثيا تماما. علينا تجنّب ذلك مهما كان الثمن".



وأشار إلى أن وقف إطلاق النار سيساعد على تجنّب المزيد من الفوضى.



وقال: "من المهم للغاية التعامل مع الوضع الإنساني في غزة. التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني هو أمر غاية في الأهمية".



وأضاف: "أعتقد أن الوضع الحالي أظهر بأن حل الدولتين هو الطريقة الأساسية لحل هذه المشكلة".

