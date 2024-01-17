ميقاتي: على الدول الفاعلة الضغط على إسرائيل لوقف تعدياتها على جنوب لبنان

دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدول الفاعلة إلى الضغط على إسرائيل لوقف تعدياتها على جنوب لبنان، وإنتهاكاتها للسيادة اللبنانية.



جدّد ميقاتي إلتزام لبنان بمندرجات القرار 1701 وذلك في لقاءات اجرها مع وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والإيراني حسين أمير عبدالليهان، ومع الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس.



وطالب ميقاتي بالضغط على إسرائيل لتطبيق القرار كاملاً، وبكل القرارات الدولية منذ إتفاقية الهدنة عام 1949.