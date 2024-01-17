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على خلفية قرار إسترداد مذكرة التوقيف الغيابية بحق فنيانوس... أهالي ضحايا إنفجار المرفأ في قصر العدل
أخبار لبنان
2024-01-17 | 10:53
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على خلفية قرار إسترداد مذكرة التوقيف الغيابية بحق فنيانوس... أهالي ضحايا إنفجار المرفأ في قصر العدل
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على خلفية قرار إسترداد مذكرة التوقيف الغيابية بحق فنيانوس... أهالي ضحايا إنفجار المرفأ في قصر العدل
على خلفية قرار إسترداد مذكرة التوقيف الغيابية بحق فنيانوس... أهالي ضحايا إنفجار المرفأ في قصر العدل
على خلفية قرار المدعي العام العدلي في إنفجار مرفأ بيروت القاضي صبوح سليمان الذي قضى بإسترداد مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار بحق وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس في 16 أيلول 2021، قصد عدد من أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت قصر العدل واطلعوا على القرار من دون ان ينجحوا في مقابلة أي من القضاة للإستفسار أكثر عن حيثياته.
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