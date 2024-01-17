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"التيار" ردًا على جعجع: نحن المعارض الوحيد للحكومة... وهو يغطي علنًا جلساتها

أخبار لبنان
2024-01-17 | 11:45
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&quot;التيار&quot; ردًا على جعجع: نحن المعارض الوحيد للحكومة... وهو يغطي علنًا جلساتها
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"التيار" ردًا على جعجع: نحن المعارض الوحيد للحكومة... وهو يغطي علنًا جلساتها

"التيار" ردًا على جعجع: نحن المعارض الوحيد للحكومة... وهو يغطي علنًا جلساتها

رد "التيار الوطني الحر" عبر حسابه الرسمي على "إكس" على تصريحات رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كاتبًا: "إن الحقد أعمى السيد سمير جعجع لدرجة أنه لا يستطيع أن يرى أن التيار الوطني الحر غير مشارك إطلاقًا بأعمال الحكومة لا بل هو المعارض الوحيد بين القوى السياسية لكل أفعالها غير الميثاقية وغير الدستورية واللاشرعية أو قانونية، فيما هو يغطي علنًا جلساتها غير المقبولة وقراراتها ومراسيمها غير المسموحة. قليلًا من الحكمة يا "حكيم"."

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