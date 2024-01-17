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مولوي التقى نظيره القطري في الدوحة... وهذا ما جرى استعراضه

أخبار لبنان
2024-01-17 | 14:36
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مولوي التقى نظيره القطري في الدوحة... وهذا ما جرى استعراضه
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مولوي التقى نظيره القطري في الدوحة... وهذا ما جرى استعراضه

استعرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مع وزير الداخلية القطري قائد قوة (لخويا) الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني بمركز القيادة الوطني علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.

وشكر مولوي الشيخ آل ثاني على دعم قطر الدائم للبنان في المجالات كافة لاسيما السياسية والأمنية، مؤكدًا أهمية التعاون لما فيه خير البلدين.‏

هذا وقام مولوي والوفد المرافق بزيارة لمركز قيادة أمن بطولة كأس أمم آسيا، حيث اطلعوا على سير العمل والخطط الأمنية المرسومة، وآلية التنسيق والاتصال بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية الرامية لتحقيق أمن وسلامة المشاركين في البطولة الآسيوية.

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