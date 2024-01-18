أوجيرو: عطل طرأ على سنترال طرابلس - التبانة

أعلنت "أوجيرو" أن عطلا طرأ على سنترال طرابلس - التبانة بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة.



وقالت "أوجيرو" على منصة "إكس": "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".