"حزب الله" يرفض دعوات أميركية للتهدئة مع إسرائيل لكنه منفتح على جهود دبلوماسية (رويترز)

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين لبنانيين قولهم إن "حزب الله" رفض أفكارا أولية من واشنطن لتهدئة القتال الدائر مع إسرائيل عبر الحدود تضمنت سحب مقاتليه بعيدا عن الحدود لكن الحزب لا يزال منفتحا على الدبلوماسية الأميركية لتجنب خوض حرب شاملة.



ويقود المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين مساع دبلوماسية تهدف إلى إعادة الأمن على الحدود بين لبنان وإسرائيل.



وقال مسؤول لبناني كبير مطلع على تفكير حزب الله: "حزب الله مستعد للاستماع"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الحزب اعتبر الأفكار التي قدمها هوكستين خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي غير واقعية.



وموقف حزب الله هو مواصلة إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل لحين التوصل لوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة.



وعلى الرغم من الرفض ورشقات الصواريخ التي يطلقها "حزب الله" دعما لغزة، قال مسؤول لبناني ومصدر أمني إن انفتاح "حزب الله" على التواصل الدبلوماسي يشير إلى رغبته في تجنب حرب أوسع.



وأفاد مسؤولون لبنانيون ودبلوماسي أوروبي بأن "حزب الله" لم يشارك بشكل مباشر في المحادثات وبدلا من ذلك نقل وسطاء لبنانيون مقترحات وأفكار هوكستين للحزب.



وتواصلت رويترز مع 11 مسؤولا من لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا من أجل إعداد هذه القصة.



وكشفت ثلاثة مصادر لبنانية ومسؤول أميركي أن أحد الاقتراحات التي تم طرحها الأسبوع الماضي هو تقليص الأعمال القتالية عبر الحدود بالتزامن مع تحرك إسرائيل صوب تنفيذ عمليات أقل كثافة في قطاع غزة.



وقال اثنان من المسؤولين اللبنانيين الثلاثة إن اقتراحا نقل أيضا لـ"حزب الله" بأن يبتعد مقاتلوه لمسافة سبعة كيلومترات عن الحدود.



ولفت المسؤولون اللبنانيون والدبلوماسي الى أن "حزب الله" رفض الفكرتين ووصفهما بأنهما غير واقعيتين.



ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على "تقارير عن مناقشات دبلوماسية" في رده على أسئلة من رويترز من أجل هذه القصة. ولم يرد متحدثون باسم "حزب الله" والحكومة اللبنانية بعد على طلبات من رويترز للحصول على تعليقات تفصيلية.



ورغم ذلك، كشف المسؤولون اللبنانيون الثلاثة أن "حزب الله" ألمح إلى أنه بمجرد انتهاء الحرب في غزة قد يكون منفتحا على فكرة تفاوض لبنان على اتفاق عبر وسطاء بشأن المناطق الحدودية محل النزاع، وهو احتمال أشار إليه قيادي في حزب الله في خطاب ألقاه هذا الشهر.



وقال مسؤول كبير في حزب الله لـ"رويترز" طالبا عدم الكشف عن هويته: "بعد الحرب على غزة نحن مستعدون لدعم المفاوضين اللبنانيين لتحويل التهديد إلى فرصة" لكنه لم يتطرق إلى اقتراحات بعينها.



من جهته، قال إيلون ليفي وهو متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ردا على سؤال من "رويترز" خلال إفادة صحفية أمس الأربعاء إن هناك "فرصة دبلوماسية لا تزال سانحة" لدفع حزب الله بعيدا عن الحدود.