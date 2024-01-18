بو حبيب إلتقى مدير جهاز المخابرات القبرصية: 95% من النازحين السوريين يهاجرون لأسباب إقتصادية وعلينا معالجة ذلك

بو حبيب إلتقى مدير جهاز المخابرات القبرصية: 95% من النازحين السوريين يهاجرون لأسباب إقتصادية وعلينا معالجة ذلك

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بو حبيب مستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس.



وأعلن بو حبيب خلال اللقاء أن "95% من النازحين السوريين يهاجرون لأسباب إقتصادية، وعلينا معالجة ذلك بالتعاون مع الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط".



كما أكد أن "ما حصل في 7 أكتوبر الماضي سيتكرر مجددًا في حال عدم التوصل إلى السلام وحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية". وقال:" نتفهم رغبة قبرص بإنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين".