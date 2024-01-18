السفير السعودي بحث وماغرو في التطورات السياسية والعلاقات الثنائية

السفير السعودي بحث وماغرو في التطورات السياسية والعلاقات الثنائية

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر إقامته في اليرزة السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو.



وجرى خلال اللقاء البحث في أبرز التطورات السياسية التي تشهدها الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ليستطيع لبنان الخروج من أزماته المختلفة، في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة.



كما جرى إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.