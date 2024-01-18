الفنان التشكيلي والنحّات اللُّبناني حسين ماضي في ذمّة الله

رحَل الفنان التشكيلي والنحّات اللُّبناني حسين ماضي عن عمر يناهز ستّة وثمانين عاماً، تاركاً وراءَه حياةً حافلة بالألوان المُجرّدة التي ميّزت أعماله.وُلد ماضي في بلدة شبعا الجنوبية عام 1938 وتدرّج في تعليمه قبل أن يتخرّج من "الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة" في بيروت عام 1962.بعدها انتقل إلى بغداد وقضى فيها فترة وجيزة، ثم سافر إلى إيطاليا حيث درس في "أكاديمية بيلي آرت" في روما، حيث أتقن الرّسم والنحت والطّباعة، إضافة إلى تعلّمه فنون الموزاييك والغرافيك في "أكاديمية سان جياكومو" San Giacomo في العاصمة الإيطالية؛ وبهذا كان عقدُ الستينيات منطلَقاً لمشواره الفنّي الذي تواصل لستّة عقود.