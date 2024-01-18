الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تجدد: مواقف ميقاتي تعرض لبنان لخطر الحرب وتخرق الدستور والقرارات الدولية

أخبار لبنان
2024-01-18 | 07:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تجدد: مواقف ميقاتي تعرض لبنان لخطر الحرب وتخرق الدستور والقرارات الدولية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
تجدد: مواقف ميقاتي تعرض لبنان لخطر الحرب وتخرق الدستور والقرارات الدولية

أعلنت كتلة "تجدد" أنه "في وقت كنا ننتظر من الحكومة أن تقوم بمسؤوليتها في حماية لبنان من خطر الحرب، فوجئنا بمواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التي أعلنها داخل مجلس الوزراء وفي تصريحات لوسائل الإعلام، حيث غطى من موقعه الرسمي معادلتين هما الأخطر على لبنان في ظل الحرب الجارية في المنطقة".

وأوضحت الكتلة في بيان، أن "المعادلة الأولى تتمثّل في الإقرار بأن حكومته لا تملك قرار السلم والحرب، وفي الإعلان عن أن حزب الله هو من قرر فتح جبهة الحدود، وهذا ما أكده السيد حسن نصرالله الذي أعلن أن الحزب هو من فتح جبهة الجنوب في 8 تشرين الأول، في حين أن المعادلة الثانية ذهب بها الرئيس ميقاتي إلى حد ربط وقف المواجهة العسكرية في لبنان، بوقف الحرب في غزة، بما يعني تواطؤاً  وتغطية حكومية لشعار وحدة الساحات الذي تدّعيه الممانعة للمفاوضة على مكاسب لها على حساب لبنان واللبنانيين، ما يضع لبنان في عين عاصفة التهديدات الاسرائيلية ويعرض اللبنانيين للخطر المحدق".

ودعت كتلة "تجدد" الرئيس ميقاتي الى العودة الفورية عن مواقفه التي تخرق الدستور واتفاق الطائف، والقرارات الدولية، وتعرض لبنان لخطر الحرب المدمرة، لافتة عنايته إلى أن الحكومة هي التي تملك حصراً بموجب الدستور، قرار السلم والحرب، وليس لها الحق بتجييره لأي فريق يمتلك السلاح، ويعمل في خدمة هيمنة المشروع الإقليمي المعروف، لا بدافع عدم امتلاك الشجاعة أو المبادرة، ولا مراعاة لمصالح وطموحات آنية زائلة.

وكررت الكتلة التأكيد على الدعم الكامل لقضية الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الحرب الوحشية على غزة، معتبرة أن دعم لبنان لهذه القضية العادلة يجب ان يتماشى مع الحرص على حمايته وعلى سيادته وسلامة اللبنانيين، من ضمن سياسة مؤازرة عربية، تنطلق من حشد كل الجهد لإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على أسس حل الدولتين الذي أقرته المبادرة العربية للسلام من بيروت سنة ٢٠٠٢. لذلك، اعتبرت أن العلاقة اللبنانية الفلسطينية يجب أن ترتكز على هذه  المبادئ، مشيرة الى أن أعلان  حركة "حماس" أمس أنّ جنوب لبنان أصبح مداها الأمني مثل غزة هو بمثابة بلاغ "الرقم واحد" الذي ينتهك السيادة اللبنانية ويعرض لبنان لما لا يستطيع تحمله، ولا يخدم قضية الشعب الفلسطيني.

أخبار لبنان

تجدد

ميقاتي

لبنان

الحرب

LBCI التالي
لقاء بين بخاري وموسى وتشديد على ضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي في لبنان
الفنان التشكيلي والنحّات اللُّبناني حسين ماضي في ذمّة الله
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-01-08

ميقاتي لـ"الحرة": قرار السلم بيد الحكومة اللبنانية أما قرار الحرب فبيد إسرائيل

LBCI
صحف اليوم
2023-10-30

ميقاتي يسعى بكل قوة لإبعاد الحرب عن لبنان (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-30

وفد من كتلة تجدد التقى بري: لمنع انزلاق لبنان الى الحرب

LBCI
صحف اليوم
2023-10-30

بو حبيب ينضم إلى ميقاتي... تحرّك مع سفراء الدول الكبرى لحماية لبنان من الحرب (اللواء)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:59

"وطن الإنسان" عرض شؤوناً وطنيّة وتربويّة وإعادة أموال المودعين

LBCI
أخبار لبنان
08:07

على هامش زيارته الى قطر... سلسلة لقاءات لمولوي

LBCI
أخبار لبنان
07:53

بو صعب: فكرة فتح جبهة الحرب هي في غاية الخطورة والحل الوحيد هو بالطرق الدبلوماسية

LBCI
أخبار لبنان
07:49

جهاز الاعلام في الكتائب: الحملة على الجميّل تتخطى السياسة الى التحريض على القتل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:49

جهاز الاعلام في الكتائب: الحملة على الجميّل تتخطى السياسة الى التحريض على القتل

LBCI
أخبار دولية
2023-12-18

دخول أولى الشاحنات المحمّلة بضائع تجارية إلى غزة منذ بدء الحرب

LBCI
موضة وجمال
2024-01-15

أيقونة الموضة كيت موس في حالة "إنكار" بعيد ميلادها الـ50... كيف أصبح شكلها؟ (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-04

مستشفى مار يوسف: من مستشفى تعليمي إلى مستشفى تعليمي جامعي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:04

من بكركي... إطلاق "تجمع دولة لبنان الكبير"

LBCI
أخبار دولية
07:00

وزير الخارجية السعودية بحث مع نظيره الإيراني في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:51

ماذا في آخر التطورات في الجنوب؟

LBCI
أمن وقضاء
02:34

تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟

LBCI
أخبار دولية
16:13

القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة أميركية في خليج عدن: لن نتردد في استهداف كافة مصادرِ التهديد في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ

LBCI
أخبار لبنان
16:09

بوحبيب: اسرائيل بلد "طمّيع" ولا تريد التفاوض... والحلّ الشامل يكمن بتطبيق القرار 1701

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

قرصنة المطار جرس إنذار للبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

أثار عوفر كاسيف عاصفة سياسية في إسرائيل... فمن هو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الجبهة الجنوبية لا تزال على حماوتها... فكيف هي الصورة في الميدان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
23:30

باكستان تشنّ غارات داخل إيران

LBCI
منوعات
13:40

ولي عهد هذا البلد يعلن طلاقه من زوجته المغنية... انفصال مُفاجئ وكلمات مؤثرة! (صورة)

LBCI
اخبار البرامج
14:22

باعها والدها ثم أجبرها على "زواج المتعة" مقابل 100 دولار لرجل ستيني... وهذه قصة "سمرا" المأساوية!

LBCI
أمن وقضاء
02:34

تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟

LBCI
فنّ
05:17

الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها

LBCI
اخبار البرامج
15:21

بعد هروبها من المنزل نتيجة العنف الأسري... تزوجت من رجل "لطيف" ثم ضبطته في السرير مع صديقتها: وهذه قصة دعاء!

LBCI
أمن وقضاء
01:57

سرقت خزنة والدها بعدما منعها من الزواج... وأمن الدولة أوقفتها

LBCI
منوعات
11:21

كيت ميدلتون تخضع لعملية جراحية... وبيان من القصر الملكي عن حالتها الصحية (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More