لقاء بين بخاري وموسى وتشديد على ضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي في لبنان

ناقش سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، خلال استقباله في مقر السفارة المصرية في منطقة الجناح في بيروت، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.



وبحثا آخر تطورات الأحداث الحاصلة في لبنان والمنطقة، والتطورات التي تعيشها الاراضي المحتلة، مشددان على ضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي في لبنان في أسرع وقت ممكن، في ظل المستجدات المتلاحقة الحاصلة في المنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



أيضا، تناول اللقاء تبادل الرؤى وتنسيق المواقف المصرية السعودية تجاه لبنان، وبحث سبل الإعداد الجيد للاجتماع المقبل للجنة الخماسية.



وفي السياق، أكد السفير المصري أن بلاده حريصة على توحيد الجهود العربية الرامية لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان في أسرع وقت بوصف ذلك السبيل الوحيد لضمان استقرار لبنان والشروع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.