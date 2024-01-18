ميقاتي استقبل بو حبيب وقائد الجيش: نقف الى جانب اي دولة عربية ضد اي اعتداء تتعرض له

عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب نتائج الاتصالات التي اجراها في دافوس مع عدد من قادة الدول الاجنبية والدولية ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية.



وشرح ميقاتي الاوضاع في جنوب لبنان في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة عليه اضافة الى المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة.



وتطرق البحث بين الرجلينة الى نتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد أمس والبيان الصادر عن الاجتماع.



وأكد ميقاتي الوقوف المطلق الى جانب اي دولة عربية ضد اي اعتداء تتعرض له، وقال: "نحن نقف الى جانب العراق ضد القصف الايراني الدي تعرض له اقليم كردستان العراق".



ومن جهة أخرى، استقبل الرئيس ميقاتي قائد الجيش العماد جوزف عون مع وفد من العائلة شكره على تعزيته بوفاة والدة قائد الجيش.