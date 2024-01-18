الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المفتي دريان من الدوحة: لا نريد أي انقسام في البلد بسبب الشغور الرئاسي خشية المزيد من الانهيار وانتشار الفوضى
أخبار لبنان
2024-01-18 | 07:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
المفتي دريان من الدوحة: لا نريد أي انقسام في البلد بسبب الشغور الرئاسي خشية المزيد من الانهيار وانتشار الفوضى
بحث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد الخليفي في الدوحة في الشؤون اللبنانية والعربية.
ورافق المفتي دريان رئيس اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحافظ محمد المكاوي ورئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان القنصل محمد الجوزو.
وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان "الوزير الخليفي ابدى كل الدعم والمساعدة التي كانت وما زالت وستبقى من دولة قطر للبنان وللبنانيين، وشكر المفتي دريان الوزير الخليفي على اهتمامه وحرصه على التعاون والتنسيق الدائم مع دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية".
وفي تصريح له، اكد المفتي دريان ان "قطر في قلوب اللبنانيين ولا ينسون ما قدمته وتقدمه دولة قطر للبنان ولمؤسساته من إعمار ومساعدات لا تعد ولا تحصى"، وشدد على ان "المبادرات القطرية في المساعدة لإيجاد حلول للازمة اللبنانية يشهد لها"، وقال: "لدينا امل وثقة مطلقة ان تثمر المساعي والجهود المهمة والمميزة التي تقوم بها قطر مع الأشقاء العرب في اللجنة الخماسية بالعمل المشترك من اجل لبنان للوصول الى نتائج إيجابية بالتوافق والوفاق لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية".
وأضاف: "ما تقوم به اللجنة الخماسية بخصوص لبنان، هو خارطة طريق يبنى عليها. علينا ألا نضيع الفرصة المتاحة لنا، فلنضع مصالحنا الشخصية جانبا، ولنساعد انفسنا لكي يساعدنا الآخرون، فمصلحة الوطن واللبنانيين هي أولى الأولويات وعلينا كلبنانيين وخصوصا المجلس النيابي، ان يلتقط خارطة الطريق هذه ويدعو لانتخاب رئيس للجمهورية في اقرب فرصة".
وتابع: "لا نرى خلافا بين اللبنانيين، بل هناك تباين في وجهات النظر بين القوى السياسية اللبنانية ونطالب السياسيين بالائتلاف للالتقاء على القواسم المشتركة لما فيه خير الوطن وحفظ كرامة الإنسان. لا نريد أي انقسام في البلد بسبب الشغور الرئاسي خشية المزيد من انهيار المؤسسات وعدم الاستقرار وانتشار الفوضى بشتى أشكالها وعندها يدخل الوطن في غيبوبة".
وختم: "لا نريد للقوى السياسية ان يزايد بعضها على بعض في الدفاع عن سيادة لبنان وحريته واستقلاله، كفانا شعارات رنانة وطنانة نريد أفعالا لا أقولا، ان تحقيق الإصلاح مسؤولية جماعية والكل مسؤول عن وطنه، علينا ان نحافظ على وحدتنا الوطنية وسيادتنا وعروبتنا التي هي فخرنا وحصننا الأمين".
أخبار لبنان
دريان
الدوحة:
انقسام
البلد
الشغور
الرئاسي
المزيد
الانهيار
وانتشار
الفوضى
التالي
جهاز الاعلام في الكتائب: الحملة على الجميّل تتخطى السياسة الى التحريض على القتل
ميقاتي استقبل بو حبيب وقائد الجيش: نقف الى جانب اي دولة عربية ضد اي اعتداء تتعرض له
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-11-29
مصادر في عين التينة: لودريان شدد على أهمية إنتخاب رئيس في هذه المرحلة وعلى تجنب الشغور في قيادة الجيش ولم يطرح أي أسماء لها علاقة بالإستحقاق الرئاسي
آخر الأخبار
2023-11-29
مصادر في عين التينة: لودريان شدد على أهمية إنتخاب رئيس في هذه المرحلة وعلى تجنب الشغور في قيادة الجيش ولم يطرح أي أسماء لها علاقة بالإستحقاق الرئاسي
0
فنّ
11:33
توقيف نجم مشهور في مطار هذا البلد... بسبب ساعة ثمينة! (صورة)
فنّ
11:33
توقيف نجم مشهور في مطار هذا البلد... بسبب ساعة ثمينة! (صورة)
0
أخبار لبنان
2024-01-16
المفتي دريان غادر الى قطر على رأس وفد
أخبار لبنان
2024-01-16
المفتي دريان غادر الى قطر على رأس وفد
0
أخبار دولية
2024-01-16
بكين تعلن استدعاء سفير الفيليبين بسبب تصريحات بشأن الانتخابات الرئاسية في تايوان
أخبار دولية
2024-01-16
بكين تعلن استدعاء سفير الفيليبين بسبب تصريحات بشأن الانتخابات الرئاسية في تايوان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ميقاتي في دافوس ورسائل من الأميركيين والإيرانيين
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ميقاتي في دافوس ورسائل من الأميركيين والإيرانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
محمد الدايخ وحسين قاووق على الـLBCI مجدّدًا.. والعنوان.. مرحبا دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
محمد الدايخ وحسين قاووق على الـLBCI مجدّدًا.. والعنوان.. مرحبا دولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنان حاضر في السعودية… حفلة تكريمية للشرنوبي
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنان حاضر في السعودية… حفلة تكريمية للشرنوبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
موزاييك القديس شربل في البازيليك في روما وغدًا قرع للأجراس
تقارير نشرة الاخبار
13:30
موزاييك القديس شربل في البازيليك في روما وغدًا قرع للأجراس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
محمد الدايخ وحسين قاووق على الـLBCI مجدّدًا.. والعنوان.. مرحبا دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
محمد الدايخ وحسين قاووق على الـLBCI مجدّدًا.. والعنوان.. مرحبا دولة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ميقاتي في دافوس ورسائل من الأميركيين والإيرانيين
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ميقاتي في دافوس ورسائل من الأميركيين والإيرانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-23
مقدّمة النشرة المسائية 23-12-2023
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-23
مقدّمة النشرة المسائية 23-12-2023
0
صحف اليوم
23:44
خلاف وزير الدفاع وقائد الجيش يعطّل المحاكم العسكرية نهائياً (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
23:44
خلاف وزير الدفاع وقائد الجيش يعطّل المحاكم العسكرية نهائياً (الشرق الأوسط)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ماذا في تفاصيل منافسات كأس أمم آسيا المستمرة في قطر؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ماذا في تفاصيل منافسات كأس أمم آسيا المستمرة في قطر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ميقاتي في دافوس ورسائل من الأميركيين والإيرانيين
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ميقاتي في دافوس ورسائل من الأميركيين والإيرانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
محمد الدايخ وحسين قاووق على الـLBCI مجدّدًا.. والعنوان.. مرحبا دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
محمد الدايخ وحسين قاووق على الـLBCI مجدّدًا.. والعنوان.. مرحبا دولة
0
أخبار دولية
13:56
الجهات المعارضة لسياسة حكومة نتنياهو تسعى للإطاحة بها
أخبار دولية
13:56
الجهات المعارضة لسياسة حكومة نتنياهو تسعى للإطاحة بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ثلاثون عاما ومهرجان البستان الدولي مستمر بحفلات للموسيقى الكلاسيكية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ثلاثون عاما ومهرجان البستان الدولي مستمر بحفلات للموسيقى الكلاسيكية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنان حاضر في السعودية… حفلة تكريمية للشرنوبي
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنان حاضر في السعودية… حفلة تكريمية للشرنوبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
موزاييك القديس شربل في البازيليك في روما وغدًا قرع للأجراس
تقارير نشرة الاخبار
13:30
موزاييك القديس شربل في البازيليك في روما وغدًا قرع للأجراس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
السعودية والتطبيع مع إسرائيل.. بأي ثمن بعد ٧ أكتوبر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
السعودية والتطبيع مع إسرائيل.. بأي ثمن بعد ٧ أكتوبر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بين السرية والعلنية... هل من علاقة بين اربيل وتل ابيب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بين السرية والعلنية... هل من علاقة بين اربيل وتل ابيب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
23:30
باكستان تشنّ غارات داخل إيران
خبر عاجل
23:30
باكستان تشنّ غارات داخل إيران
2
أمن وقضاء
02:34
تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟
أمن وقضاء
02:34
تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟
3
أخبار لبنان
13:06
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: الإضراب ابتداءً من الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني في حال لم تتراجع المؤسّسات عن قرارها
أخبار لبنان
13:06
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: الإضراب ابتداءً من الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني في حال لم تتراجع المؤسّسات عن قرارها
4
خبر عاجل
12:32
معلومات الـLBCI: إجتماع لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة بعد قليل عبر زوم وسيصدر بيان يُرجّح فيه التوجّه نحو إضراب على أن يقرّر المجلس ما إذا كان من يوم غد او من الإثنين
خبر عاجل
12:32
معلومات الـLBCI: إجتماع لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة بعد قليل عبر زوم وسيصدر بيان يُرجّح فيه التوجّه نحو إضراب على أن يقرّر المجلس ما إذا كان من يوم غد او من الإثنين
5
فنّ
05:17
الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها
فنّ
05:17
الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها
6
خبر عاجل
11:03
وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني في الشمال وقد نفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم
خبر عاجل
11:03
وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني في الشمال وقد نفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم
7
أمن وقضاء
01:57
سرقت خزنة والدها بعدما منعها من الزواج... وأمن الدولة أوقفتها
أمن وقضاء
01:57
سرقت خزنة والدها بعدما منعها من الزواج... وأمن الدولة أوقفتها
8
فنّ
05:30
هل خانها؟.. ياسمين عبد العزيز تكشف الحقيقة بعد الطلاق ومايا دياب تثور غضباً
فنّ
05:30
هل خانها؟.. ياسمين عبد العزيز تكشف الحقيقة بعد الطلاق ومايا دياب تثور غضباً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More