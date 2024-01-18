بو صعب: فكرة فتح جبهة الحرب هي في غاية الخطورة والحل الوحيد هو بالطرق الدبلوماسية

بحث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع سفير مصر علاء موسى، مجمل الاوضاع العامة على الساحة الداخلية، وكذلك التطورات الاخيرة جراء الحرب على غزة والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.



وأشار بو صعب الى "ان فكرة فتح جبهة الحرب هي في غاية الخطورة، وان الحل الوحيد هو بالطرق الدبلوماسية"، مشددا على "أهمية مواصلة بذل الجهود الدبلوماسية للتوصل الى حل لوقف الحرب والانتقال من بعدها الى المرحلة التي تلي وقف اطلاق النار في لبنان بما فيها ملف الترسيم البري".



في سياق آخر، استقبل بو صعب مستشار الأمن القومي مدير جهاز المخابرات في قبرص تاسوس تزيونيس ترافقه سفيرة قبرص في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو ومدير التحليل بانايوتيس كومناس حيث ناقش المجتمعون ملفات مشتركة بين البلدين .