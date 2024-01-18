على هامش زيارته الى قطر... سلسلة لقاءات لمولوي

على هامش زيارته الرسمية الى قطر، التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي نظيره وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية مازن عبدالله هلال الفراية، وتم التطرق الى الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات.



وكانت مناسبة لعرض ما تقوم به الأجهزة الأمنية في البلدين لضبط عمليات التهريب خصوصا الى دول الخليج العربي، وتم التوافق على استكمال المحادثات في اقرب وقت.



كذلك تطرق مولوي مع وزير الداخلية في الجمهورية التونسية كمال الفقي الى التحضيرات الجارية لانعقاد اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس نهاية الشهر المقبل.



وعرض للتطورات الراهنة في المنطقة مع كل من وزير الداخلية في سلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية في دولة فلسطين زياد محمود هب الريح، ووزير الداخلية في جمهورية اليمن إبراهيم علي أحمد حيدان.