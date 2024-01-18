نكد: "كهرباء زحلة" عازمة على البدء بمشروع الطاقة الشمسية...والمطران معوض: كهرباء زحلة نموذج ناجح للكهرباء

كشف المدير العام لشركة كهرباء زحلة اسعد نكد ان الشركة عازمة على البدء بمشروع الانتاج على الطاقة النظيفة "الشمسية" مهما كانت الظروف لتخفيف الكلفة ورهانه على الناس الذين كانو دائماً الى جانب كهرباء زحلة، ونوه نكد بالدور الذي يقوم به المطران جوزف معوض واساقفة المدينة بالوقوف الى جانب الاهالي، ومعالجة مشاكلهم من خلال الاجتماعات الدورية مع بعضهم البعض.



كما نوه المطران معوض بنجاح نكد وشركة كهرباء زحلة بتأمين الكهرباء ٢٤/٢٤ منذ سنوات وانعكاسها الايجابي على الانارة العامة والامن والمياه ونوعية الحياة في زحلة والجوار، وذلك خلال زيارته شركة كهرباء زحلة.



بدوره اكد المطران معوض وقوفه الى جانب الشركة في مشروع الطاقة الشمسية لما فيه خير المنطقة و اهلها مثنياً على مناقبية نكد وكفاءته داعياً ان تكون تجربة كهرباء نموذجاً يعمم في كل مناطق لبنان لينعم اللبنانيون بالكهرباء ٢٤/٢٤ على غرار اهل زحلة و البقاع الاوسط.