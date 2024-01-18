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حزب الله: قرار واشنطن بإدراج حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب الأميركية...ظالم متعسّف وباطل
أخبار لبنان
2024-01-18 | 10:35
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حزب الله: قرار واشنطن بإدراج حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب الأميركية...ظالم متعسّف وباطل
دان حزب الله في بيان " قرار الولايات المتحدة الأميركية بإدراج حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب الأميركية، واعتبره قراراً ظالماً متعسفاً وباطلاً، وهو استكمالٌ للعدوان الأميركي على اليمن والمتواصل منذ سنوات عدة، وصولاً الى الغارات الأخيرة."
وقال "إنّ الولايات المتحدة الاميركية هي راعية الإرهاب الصهيوني والعدوان الاجرامي على غزة وشعبها الصامد والمدافع عنه في كل المحافل والمؤسسات الدولية، وإنه لمن العجب أن الولايات المتحدة تعتدي على اليمن العزيز وشعبه الشريف والمضحي ثم تقومُ بتصنيفِ المعتدى عليه على ما تسميه لوائح الارهاب التي تعكس ثقافتها الإجرامية وتسلطها العدواني على العالم بأسره. "
واضاف "اننا نعتقد أن هذ القرار لن ينال من عزيمة الشعب اليمني العظيم ودوره الفعال والمؤثر لرفع الحصار عن قطاع غزة، بل سيزيده اصراراً على مواصلة أدائه المشرّف حتى وقف حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته المحقة والعادلة."
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