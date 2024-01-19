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جعجع: الحكومة سلّمت القرار إلى فريق حوّل البلاد إلى ساحة للقتال

أخبار لبنان
2024-01-19 | 03:07
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جعجع: الحكومة سلّمت القرار إلى فريق حوّل البلاد إلى ساحة للقتال
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جعجع: الحكومة سلّمت القرار إلى فريق حوّل البلاد إلى ساحة للقتال

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، سفير المملكة المتحدة هاميش كويل ترافقه السكرتيرة الثانية لدى السفارة أليس موس ، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد.

 

 وبحثوا في التطورات المحلية والاقليمية.

 

وأسف جعجع حيال موقف حكومة تصريف الأعمال، “التي بدل أن تقوم بواجباتها لتحقيق مصالح لبنان وشعبه، سلّمت القرار إلى فريق وأفسحت له المجال في تحويل البلد إلى ساحة للقتال، وورقة من أوراق البيع والشراء على طاولة الإقليم المشتعل".

 

وأكد أنه كان ممكنًا تفادي كل ما يجري اليوم عبر انتخاب رئيس للجمهورية لو عدل المعطّلون عن التمادي في عرقلتهم من خلال حجج مصلحية واهية.

 

وقال:”لن نشهد أي استقرار في المنطقة من دون حل القضيّة الفلسطينيّة ، وأنه حان الوقت لإتخاذ مواقف مقترنة بأفعال في هذا الملف الذي أنهك المنطقة وشعب لبنان وفلسطين لأكثر من 70 سنة".

 

وشكر المملكة المتحدة دعم المؤسسات العسكرية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبنانيّ.

 

وأمل استمرار هذا الدعم في خضم هذه الأيام العصيبة ، لما للجيش من دور يعول عليه في إرساء الإستقرار وتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701.

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