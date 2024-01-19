كنائس لبنان تحاكي السماء والقديس شربل يحاكي العالم (فيديو)

قرعت كل كنائبسلبنان على كافة الاراضي اللبنانية أجراسها صباح اليوم عند الساعة العاشرة والنصف بمناسبة رفع لوحة موزاييك للقديس شربل في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان بروما.