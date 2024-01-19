بري يدعو إلى جلسة عامة لدرس وإقرار مشروع موازنة العام 2024

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة عن العام 2024 يومي الإربعاء والخميس المقبلين في 24 و 25 كانون الثاني عند الساعة 11 من قبل الظهر على أن تستكمل الجلسة بعد الظهر.