لقاء جمع وزير العدل بالراعي

استقبل البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وزير العدل، في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري للبحث في المستجدات على الصعيدين الوطنيّ والقضائيّ إضافة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية.

وعرض وزير العدل المواد الدستورية، التي تفرض احترام الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية والتي يجري تخطيها .

وأعرب الوزير خوري عن ثقته بعمل الراعي بحكمة على معالجة هذه الاوضاع بمجملها مع المعنيين .

وشدّد الوزير على ضرورة الإسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية لما لهذا الملف من أهمية، أمام ما يجري من متحولات على الساحة الإقليمية وكي لا يكون لبنان بندًا على طاولة المفاوضات بل أن يكون ممثلًا وفاعلًا بوجود رئيس يمثّل ويعزِّز سيادته .