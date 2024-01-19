نقابة المالكين: سنتقدّم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة الأسبوع المقبل دفاعًا عن الدستور والآليات الدستورية

أسفت نقابة المالكين للدور الذي تلعبه "لجان( لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين)، تدعي تمثيل المستأجرين في التحريض ضد المالكين القدامى، غير آبهين بظروفهم وظروف عائلاتهم المعيشية، وبما يهدّد السلم الأهلي في جميع المناطق اللبنانية، خصوصا أن شعور الظلم قد بلغ حدًا كبيرًا لدى المالكين وهم يرون مَن يتجاهل أوضاعهم ومعاناتهم".



ولفتت نقابة المالكين في بيان إلى "تجاهل اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين لخسائر المالكين القدامى المتراكمة منذ سنوات"، سائلة: " ألا تخجل هذه اللجان من الحديث عن "الخلوات" بعدما استثمرت الأقسام السكنية وغير السكنية بالمجان لفترة تخطت الأربعين سنة؟! ألا تخجل من مجرّد البحث في هذا الأمر؟ ونحن من جهتنا نقترح إجراء مقاصّة، نردّ فيها الخلوات مقابل أن يدفع المستأجرون البدلات الفعلية للإيجار منذ ٤٠ سنة ولغاية الآن".



وشددت على إعادة إقرار القانون الجديد للأماكن غير السكنية في أول جلسة تشريعية، بانتظار أن يصدر قرار ينصف الدستور وينصفنا عن مجلس شورى الدولة، إزاء المخالفة التي ارتبكها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحكومته الفاقدة الصلاحيات.



وكشفت أنها "سنتقدّم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة الأسبوع المقبل دفاعًا عن الدستور والآليات الدستورية، ومنعًا للتمادي في المخالفات التي ترتكبها هذه الحكومة التي نصّبت نفسها حكومة كاملة الصلاحيات، ولم تأبه لكل مواقف النواب التي دعتها إلى الرجوع عن هذه المخالفات التي لا تمتّ إلى الدولة ودستورها بصلة".



وأملت "من مجلس الشورى عدم الرضوخ للضغوطات التي سيتعرّض لها وإصدار الحكم المناسب بالرجوع عن هذه المخالفات".