محفوض: سنرفع دعوى قضائية لمجلس شورى الدولة ضد رد الحكومة لقانون تنظيم الهيئة التّعليميّة وموازنة المدارس

أعلن نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة نعمة محفوض أن النقابة سترفع دعوى قضائية الى مجلس شورى الدولة ضد رد الحكومة لقانون تنظيم الهيئة التّعليميّة وموازنة المدارس.



ولوّح محفوض بالإضراب المفتوح ابتداءً من الثلثاء المقبل، في حال عدم التوصّل الى صيغة اتفاق تُنصف الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة.