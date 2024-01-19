بري تابع الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية خلال لقائه وزير الخارجية

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات الميدانية والسياسية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.