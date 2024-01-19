لحود من برلين: لاحتضان المزارع اللبناني وفتح الاسواق امام المنتوجات الزراعية اللبنانية

تمنى المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود على وزارات الزراعة في العالم وعلى المنظمات الدولية احتضان القطاع الزراعي في لبنان ودعم البنى التحتية الزراعية والبرامج والمشاريع وفتح الأسواق أمام المنتوجات الزراعية اللبنانية، بغية صمود المزراعين وادخال العملة الصعبة .



وعرض لحود في خلال مشاركته في المنتدى العالمي الـ١٦ للأغذية والزراعة والاسبوع الاخضر الدولي لعام ٢٠٢٤ في العاضمة الالمانية برلين، في حضور وزارات الزراعة من مختلف انحاء العالم والمنظمات الدولية، لأوضاع القطاع الزراعي في لبنان وتداعيات حجم عدد النازحين على الزراعة والامن الغذائي في لبنان وتداعيات الازمة الاقتصادية على المزارعين وارتفاع اسعار الطاقة ومسلتزمات الانتاج الزراعي من الادوية واللقاحات البيطرية والاسمدة والبذار والمواد العلفية، بالاضافة الى المهام التي تقوم بها وزارة الزراعة في مجال الانتاج الزراعي النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي والارشاد والتعليم والثروة الحرجية.



وعقد لحود اجتماعا تنسيقيا مع سفير لبنان في المانيا مصطفى اديب والملحق الاقتصادي عبدو مدلج، شكر في خلاله أديب وفريق عمل السفارة والملحق الاقتصادي عبدو مدلج على جهودهم لتحضير مشاركة لبنان في المنتدى ولفتح الاسواق في المانيا أمام الانتاج الزراعي اللبناني خلال السنوات الماضية.

كما جرى عرض كيفية متابعة التعاون بين وزارة الزراعة وسفارة لبنان في المانيا والانتشار اللبناني في المانيا، لزيادة الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية اللبنانية الى الاسواق الالمانية.