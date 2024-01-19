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السفارة الفرنسية: زيارة المندوب الوزاري لمنطقة المتوسط إلى لبنان لدعمه في ظل الوضع الإقتصادي والإقليمي
أخبار لبنان
2024-01-19 | 09:35
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السفارة الفرنسية: زيارة المندوب الوزاري لمنطقة المتوسط إلى لبنان لدعمه في ظل الوضع الإقتصادي والإقليمي
السفارة الفرنسية: زيارة المندوب الوزاري لمنطقة المتوسط إلى لبنان لدعمه في ظل الوضع الإقتصادي والإقليمي
أوضحت السفارة الفرنسية في بيان أن "المندوب الوزاري لمنطقة البحر الأبيض المتوسط السفير كريم أملال قام بزيارة إلى لبنان من أجل تعزيز المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار سياسة فرنسا في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
ولفت البيان إلى أن "هذه الزيارة، التي امتدت من 16 إلى 19 كانون الثاني تندرج في إطار دعم فرنسا للبنان الذي يعاني من الوضع الإقتصادي والسياق الإقليمي. إذ يساهم الوفد الوزاري المشترك للبحر الأبيض المتوسط في صياغة وتنفيذ أجندة إيجابية من أجل حوض البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى مشاريع تتوجه إلى المجتمعات المدنية والشباب".
وأشار إلى أنه "يتم تنفيذ هذه الأجندة في بلدان الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط من خلال عناوين جامعة كالتالية: البيئة والتنوع الحيوي والمناخ، الإبتكار والمجال الرقمي وريادة الأعمال، الفرص الوظيفية والتدريب المهني والتنقل، الثقافة والتراث، والإدماج".
وذكر البيان أن "السفير أملال تطرق إلى مجمل هذه العناوين خلال لقاءاته مع أعضاء فاعلين في المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين اللبنانيين، وكذلك في أثناء لقاءاته الرسمية، لا سيما مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ومدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايجسن. كما أعاد التأكيد أمام محاوريه على إلتزام فرنسا تجاه إستقرار لبنان وازدهاره لكي يستعيد هذا البلد دوره كاملًا كجسر عبور بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط".
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