الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السفارة الفرنسية: زيارة المندوب الوزاري لمنطقة المتوسط إلى لبنان لدعمه في ظل الوضع الإقتصادي والإقليمي

أخبار لبنان
2024-01-19 | 09:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السفارة الفرنسية: زيارة المندوب الوزاري لمنطقة المتوسط إلى لبنان لدعمه في ظل الوضع الإقتصادي والإقليمي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
السفارة الفرنسية: زيارة المندوب الوزاري لمنطقة المتوسط إلى لبنان لدعمه في ظل الوضع الإقتصادي والإقليمي

السفارة الفرنسية: زيارة المندوب الوزاري لمنطقة المتوسط إلى لبنان لدعمه في ظل الوضع الإقتصادي والإقليمي

أوضحت السفارة الفرنسية في بيان أن "المندوب الوزاري لمنطقة البحر الأبيض المتوسط السفير كريم أملال قام بزيارة إلى لبنان من أجل تعزيز المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار سياسة فرنسا في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

ولفت البيان إلى أن "هذه الزيارة، التي امتدت من 16 إلى 19 كانون الثاني تندرج في إطار دعم فرنسا للبنان الذي يعاني من الوضع الإقتصادي والسياق الإقليمي. إذ يساهم الوفد الوزاري المشترك للبحر الأبيض المتوسط في صياغة وتنفيذ أجندة إيجابية من أجل حوض البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى مشاريع تتوجه إلى المجتمعات المدنية والشباب".

وأشار إلى أنه "يتم تنفيذ هذه الأجندة في بلدان الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط من خلال عناوين جامعة كالتالية: البيئة والتنوع الحيوي والمناخ، الإبتكار والمجال الرقمي وريادة الأعمال، الفرص الوظيفية والتدريب المهني والتنقل، الثقافة والتراث، والإدماج". 

وذكر البيان أن "السفير أملال تطرق إلى مجمل هذه العناوين خلال لقاءاته مع أعضاء فاعلين في المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين اللبنانيين، وكذلك في أثناء لقاءاته الرسمية، لا سيما مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ومدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايجسن. كما أعاد التأكيد أمام محاوريه على إلتزام فرنسا تجاه إستقرار لبنان وازدهاره لكي يستعيد هذا البلد دوره كاملًا كجسر عبور بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط".

أخبار لبنان

الفرنسية:

زيارة

المندوب

الوزاري

لمنطقة

المتوسط

لبنان

لدعمه

الوضع

الإقتصادي

والإقليمي

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية ١٩-١-٢٠٢٤
ميقاتي في دافوس ورسائل من الأميركيين والإيرانيين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-01-06

وزيرة الخارجية الفرنسية: أبلغت نظيري الإيرانيّ بأن خطر تفجر الوضع في المنطقة أكبر من أي وقت مضى

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-01

السفارة الفرنسية في لبنان: سنواصل حشد جهودنا أكثر من أي وقت مضى للمساهمة في عودة الاستقرار بشكل مستدام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-18

وزيرة الخارجية الفرنسية في لبنان... ماذا في تفاصيل الزيارة؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-16

إرجاء زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية الى لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:40

الحلبي افتتح متوسطة راشيا: بدلات الإنتاجية أصبحت مؤمنة للأشهر المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
11:15

إدارة "مرفق جعيتا": إقفال المغارة بدءًا من الإثنين بسبب العطلة السنوية ولإجراء الصيانة الدورية

LBCI
أمن وقضاء
10:43

سحب سيارة جراء كثافة الثلوج في أرز باكيش

LBCI
أخبار لبنان
10:30

المديرية العامة للأحوال الشخصية: قلم نفوس ميس الجبل سيبدأ بعمله في مبنى تابع لبلدية النبطية اعتبارا من 22 الحالي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-01-13

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصبناه مباشرة

LBCI
أخبار دولية
2023-12-19

البنتاغون: هجمات الحوثيين تشكل تهديدًا لحرية التجارة العالمية

LBCI
منوعات
2024-01-06

ربما كانت مفقودة أو ميتة... بعد مرور 9 سنوات عثروا عليها في مكان صادم!

LBCI
منوعات
2024-01-16

رغبتها في خسارة الوزن جعلتها تعتمد هذه الطريقة... وما علاقة حقن مرضى السكري بالموضوع؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

مخيم رفح يشهد فرحة رغم الاحزان

LBCI
أخبار لبنان
08:00

محفوض: سنرفع دعوى قضائية لمجلس شورى الدولة ضد رد الحكومة لقانون تنظيم الهيئة التّعليميّة وموازنة المدارس

LBCI
أمن وقضاء
07:58

ماذا حمل اليوم من توترات في الجنوب اللبنانيّ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

التمويل المخصص لدعم الأسر الأكثر فقرًا محور حوار حجار

LBCI
أخبار لبنان
06:59

القديس شربل في روما يجول بقداسته

LBCI
أخبار دولية
06:56

فيديوهات لحماس تظهر اشتباك مقاتليها مع الإسرائيليين

LBCI
أخبار لبنان
04:17

كنائس لبنان تحاكي السماء والقديس شربل يحاكي العالم (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

ماذا في تفاصيل منافسات كأس أمم آسيا المستمرة في قطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

ميقاتي في دافوس ورسائل من الأميركيين والإيرانيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:06

نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: الإضراب ابتداءً من الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني في حال لم تتراجع المؤسّسات عن قرارها

LBCI
خبر عاجل
12:32

معلومات الـLBCI: إجتماع لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة بعد قليل عبر زوم وسيصدر بيان يُرجّح فيه التوجّه نحو إضراب على أن يقرّر المجلس ما إذا كان من يوم غد او من الإثنين

LBCI
منوعات
13:25

ميا خليفة تضرب من جديد... صدرها العاري معروض للبيع على قمصان في أحد المتاجر في هذا البلد! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
05:12

بري يدعو إلى جلسة عامة لدرس وإقرار مشروع موازنة العام 2024

LBCI
منوعات
16:43

"سأذهب إلى العمل ولن أعود إلى المنزل سيأتي ويقتلني"... هذا ما قالته لشقيقها قبل وفاتها: إليكم التفاصيل المفجعة!

LBCI
منوعات
13:38

ادعت أن مجموعة رجال ضربوها واغتصبوها... الحقيقة التي ظهرت في النهاية صدمت الجميع: لن تصدقوا هوية الفاعل! (صور)

LBCI
فنّ
05:21

بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري

LBCI
فنّ
04:05

هزأ من المسيح على الصليب ومن العشاء السري والأنبياء... Lil Nas X يرقص في حضن الشيطان وD&G تصفق وتوقع! (فيديو وصور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More