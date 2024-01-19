المديرية العامة للأحوال الشخصية: قلم نفوس ميس الجبل سيبدأ بعمله في مبنى تابع لبلدية النبطية اعتبارا من 22 الحالي

أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيان أنه إعتبارا من 22/1/2024 سيبدأ قلم نفوس ميس الجبل بعمله في مبنى تابع لبلدية النبطية.



وجاء في البيان: "في ظل الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية للاراضي المحتلة، التي حالت دون تمكن قلم نفوس ميس الجبل من مزاولة عمله واستقبال المواطنين وانجاز معاملاتهم، وحيث انه، وبالتنسيق مع محافظ النبطية، تم تأمين مركز جديد في مبنى تابع لبلدية النبطية لاشغاله موقتاً من قبل القلم المذكور، وبعد استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية وإجراء الربط الإلكتروني في المركز الجديد، تعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية أنه إعتبارا من 22/1/2024 سيبدأ قلم نفوس ميس الجبل بعمله في المبنى التابع لبلدية النبطية، وبإمكان كافة المواطنات والمواطنين والمخاتير التابعين للقلم التقدم بطلباتهم ومعاملاتهم في المركز الجديد".