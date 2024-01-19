إدارة "مرفق جعيتا": إقفال المغارة بدءًا من الإثنين بسبب العطلة السنوية ولإجراء الصيانة الدورية

إدارة "مرفق جعيتا": إقفال المغارة بدءًا من الإثنين بسبب العطلة السنوية ولإجراء الصيانة الدورية



أعلنت إدارة "مرفق جعيتا السياحي" في بيان أن "المغارة تقفل بدءًا من الإثنين في 22 الحالي بسبب العطلة السنوية ولإجراء الصيانة الدورية".



وذكرت أن "المغارة ستعاود إستقبال زوارها ومحبي الطبيعة بدءًا من 8 شباط المقبل".