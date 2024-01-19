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الحلبي افتتح متوسطة راشيا: بدلات الإنتاجية أصبحت مؤمنة للأشهر المقبلة
أخبار لبنان
2024-01-19 | 11:40
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الحلبي افتتح متوسطة راشيا: بدلات الإنتاجية أصبحت مؤمنة للأشهر المقبلة
أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي أن مطلع الأسبوع المقبل سيتم اطلاق عملية تدريب المديرين على القيادة الإدارية والتربوية، داعيا جميع المعنيين إلى الانخراط في هذه العملية عندما تتم دعوتهم إلى التدريب في المركز التربوي.
وقال الحلبي في خلال افتتاح متوسطة راشيا الرسمية، في احتفال أقيم في قاعة "ثانوية راشيا الفرنسية"، بدعوة من بلدية راشيا الوادي وبمشاركة عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور: "نحن نعمل في التربية في ظروف مستحيلة، لكننا رغم كل ذلك نتابع البناء والترميم والطاقة البديلة. وفي الوقت نفسه، أنجزنا مع المركز التربوي والشركاء في القطاع الخاص، مشروع تطوير المناهج لجهة الإطار الوطني والأوراق المساندة والتجربة على عينة مصغرة، وأطلقنا منذ أيام عملية استقطاب متخصصين في كتابة مناهج المواد الدراسية للسنوات كافة".
وأشار إلى أن "بدلات الإنتاجية أصبحت مؤمنة للأشهر المقبلة"، وقال: "لا تتأثروا بالأخبار المغرضة التي تبث الأكاذيب لإفشال التعليم الرسمي من دون أي مستند".
ودعا الأهالي إلى جعل التعليم الرسمي خيارا أساسيا يرفع عن كاهلهم عبء الأقساط، مطالبا المديرين والمعلمين بالمحافظة على المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، لأنها المؤسسات الرسمية التي تحتضن أبناء لبنان وتوفر لهم التعليم الجيد من دون منة من أحد".
وقال: "نحن ملتزمون تأمين الحق في التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية من لبنانيين وغير لبنانيين، ولكن الإلتزامات الدولية تقلصت، وبات هذا الملف يشكل ثقلا كبيرا على المدارس والدولة والمجتمع".
أبو فاعور
بدوره، أكد أبو فاعور على أن "لا بديل عن الدولة، في ظل المعاناة التي يعيشها لبنان، رغم أهمية المدارس الخاصة التي نعتز بها وتفوق لبنان في التعليم. أما الاستنتاج الوحيد فهو أن لا بديل عن الدولة".
وقال: "لا خلاص للبنان، إلا عندما تقوم المؤسسات من كبوتها بانتخاب رئيس للجمهورية ويوم تشكيل حكومة وطنية تقوم على مشروع إصلاح وإنقاذ، ولأن الأمر بعيد، فعلى كل العاملين في المؤسسات الرسمية والمسؤوليات العامة تدبير الأمور بما تيسر"،
وأضاف: "بفضل جهودكم، استعاد القطاع التربوي توازنه ودوره".
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