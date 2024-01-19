الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
باب ادريس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نعيم قاسم: عندما يقرر الإسرائيلي توسعة العدوان سيتلقى صفعة كبيرة

أخبار لبنان
2024-01-19 | 12:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نعيم قاسم: عندما يقرر الإسرائيلي توسعة العدوان سيتلقى صفعة كبيرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
نعيم قاسم: عندما يقرر الإسرائيلي توسعة العدوان سيتلقى صفعة كبيرة

نعيم قاسم: يجب أن يعلم العدو أن جهوزية الحزب عالية جدا

أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن إسرائيل عدوة فلسطين ولبنان والعرب والمسلمين، قائلا: "لا تعني المساندة أننا نعمل من أجل الآخرين، نحن نساند لأننا نساند أنفسنا ويجب أن نكون معهم وأن يكونوا معنا من أجل أن يتقوى الحق والمقاومة في مواجهة هذا الظلم الكبير، فالمساندة هي مساندة لفلسطين ولبنان وللمقاومة وللمشروع الذي يسقط العدو الإسرائيلي".
 
وأضاف في كلمة خلال احتفال تأبيني في حسينية البرجاوي: "هذا العدوان الموجود مستمر الآن من خلال الضوء الأخضر الأميركي وكل كلام أن هناك خلافات بين الأميركيين والإسرائيليين فهذا خلاف تكتيكي، بلنكن يقول نحن طلبنا منهم أن يستمروا في إطلاق النار ولكن أن يخففوا! هذا يعني أنكم لستم مع وقف إطلاق النار بل لا زلتم تأملون تحقيق شيء من الأهداف، مهما طال الزمن، وبالتالي إسرائيل مستمرة بالدعم الأميركي، وإذا قالت أميركا "لا" فبإمكانها أن توقف إسرئيل عن حربها، وهذا الادعاء بأن نتنياهو لا يرد علينا فهو توزيع أدوار ومحاولة تنصل من المسؤولية المباشرة في هذا العدوان".
 
ولفت قاسم الى أن الحل للاستقرار هو بإيقاف العدوان وهذا الحل يبدأ من غزة وليس من لبنان، قائلا: "من طلب منا أن نتوقف قلنا لهم نحن قمنا بالمساندة وردة فعل، قولوا لمن بدأ أن يتوقف حتى يتوقف كل ما نتج عن هذا العدوان، وبالتالي الاستقرار في لبنان والمنطقة وإيقاف الحرب الدائرة على مستوى كل الإقليم بنسب متفاوتة وفي غزة بالنسبة الأعلى لا يحصل إلا إذا توقف العدوان بشكل كامل على غزة وبعد ذلك تتوقف كل الأمور الأخرى لأنها مرتبطة بمواجهة العدوان على غزة".
 
وأضاف: "أما التهديدات التي يطلقونها، فهي لاتعنينا وكأننا لا نسمع، على قاعدة أننا تعودنا على الإسرائيلي منذ الـ2006 وحتى اليوم، فهو يهدد ويرعب ولكن لا قدرة له، لأنه يعلم أن الردع وأن المواجهة ستكون كبيرة جدا وأنه لا يستطيع أن يقوم بالعدوان أو بعمل واسع من دون أن يتلقى الصفعة القوية التي تلقنه درسا حقيقيا إذا فكر بذلك. لذلك بالنسبة إلينا هذه التهديدات لا تقدم ولا تؤخر، وعندما يقرر الإسرائيلي توسعة العدوان سيتلقى الجواب بصفعة كبيرة وبعمل قوي، وعندما يبقى على الوتيرة الحالية فنحن نبقى على هذه الوتيرة، لأننا نعتبر أن المساندة تتحقق بهذا المقدار". 
 
وأشار الى أنه من هنا يجب أن يعلم العدو أن جهوزية الحزب عالية جدا، قائلا: "نحن نجهز على أساس أنه قد يحصل عدوان له بداية وليس له نهاية، وجهوزيتنا لصد العدوان لا بداية لها ولا نهاية لها، وهو يعلم أننا أهل الجهاد والشهادة وإذا تقدمنا فلا نرجع إلى الوراء ودائما نحن متقدمون في العمل المقاوم وفي المواجهة".

أخبار لبنان

حزب الله

نعيم قاسم

غزة

إسرائيل

LBCI التالي
الحزب يرفض طلبًا أميركيًا بالانسحاب (نداء الوطن)
هذا ما يحمله طقس اليوم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-01-17

النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: هناك احتمال أن تصبح حرب غزة شاملة لكن ذلك في يد إسرائيل وحزب الله وحماس والحوثيين وغيرهم أمّا التدخل الإيرانيّ المباشر حاليًا فيوحي بتسوية قريبة

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-22

مصدر في حزب الله لـ"الجزيرة": "الحزب" سيلتزم بالهدنة التي أعلن عنها وأي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلالها سيقابل برد

LBCI
أخبار لبنان
2023-11-13

حتي لـ"عشرين 30": حزب الله لا يريد حربًا... إسرائيل وقعت في مستنقع من الدماء في غزة

LBCI
أخبار دولية
2023-11-11

وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد حزب الله: بيروت قد تواجه المصير نفسه لقطاع غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:31

الجيش: توقيف 3 مواطنين وفلسطينييَن في مناطق مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان يخسر واحداً من مبدعيه... الفنان التشكيلي حسين ماضي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ملف فقمة عمشيت إلى الواجهة مجددًا... فما جديده؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:21

بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري

LBCI
منوعات
10:40

"الجدة المثيرة"... امرأة ستينية تتباهى بصورها بلباس البحر! (صور)

LBCI
منوعات
13:17

شعرت بألم في المعدة قبل أشهر من زفافها... عائلة تفقد ابنتها في واقعة مأساوية

LBCI
أخبار دولية
15:46

البيت الأبيض: إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق إلى غزة عبر ميناء أشدود

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

الإسباني ساينز يتوج بلقب رالي دكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان يخسر واحداً من مبدعيه... الفنان التشكيلي حسين ماضي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ملف فقمة عمشيت إلى الواجهة مجددًا... فما جديده؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد إعلان الأساتذة الإضراب الثلاثاء المقبل... ما جديد أزمة المدارس الخاصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إنسحابات من غزة وتصعيد على الجبهة مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

هل الصحة النفسية في لبنان على ما يرام... وما دور المؤسسات الخاصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بعد أسبوع على انطلاق كأس آسيا... هذه هي حظوظ لبنان والعراق يحقق المفاجأة الأكبر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

من بقاعكفرا إلى عنايا فالفاتيكان... القديس شربل يحاكي العالم!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:21

بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري

LBCI
خبر عاجل
12:29

مجلس الوزراء يوافق على تلزيم البلوكين ٨ و١٠ للكونسورتيوم المؤلف من Total Energies وEni وQatar Energy... وهذه الشروط

LBCI
أخبار لبنان
05:12

بري يدعو إلى جلسة عامة لدرس وإقرار مشروع موازنة العام 2024

LBCI
فنّ
05:03

قبّل يد والدته وبكى بحرقة... قصي خولي ينهار في دفن والده (فيديو)

LBCI
فنّ
04:05

هزأ من المسيح على الصليب ومن العشاء السري والأنبياء... Lil Nas X يرقص في حضن الشيطان وD&G تصفق وتوقع! (فيديو وصور)

LBCI
منوعات
10:54

استيقظت وهي تصرخ من الألم ثم فقدت بصرها... ماذا حصل مع ابنة الـ12 عاماً؟

LBCI
اقتصاد
02:04

سعر المازوت يسجّل ارتفاعا جديدا...

LBCI
فنّ
05:24

ديانا حداد بالحجاب الأبيض... وتؤدّي مناسك العمرة في مكة المكرّمة (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More