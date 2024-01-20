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صقر للـLBCI: بعض المؤسسات كانت تتخلف عن الدفع لصندوق التعويضات... وهكذا يُموّل

أخبار لبنان
2024-01-20 | 03:50
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صقر للـLBCI: بعض المؤسسات كانت تتخلف عن الدفع لصندوق التعويضات... وهكذا يُموّل
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صقر للـLBCI: بعض المؤسسات كانت تتخلف عن الدفع لصندوق التعويضات... وهكذا يُموّل

صقر للـLBCI: بعض المؤسسات كانت تتخلف عن الدفع لصندوق التعويضات... وهكذا يُموّل

أوضح مدير صندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة جورج صقر أنه "تم إنشاء صندوق التعويضات أساسًا عام 1951 وعدل في الـ1956، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم، يمنح هذا الصندوق التعويضات وللمعلمين وهي كتعويضات وحسابات المعلمين في القطاع الرسمي."

وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أشار إلى أنه "عام 2002، تم إنشاء صندوق تقاعد وهو فقط في القطاع الخاص، حيث يحق للمعلمين بشروط خاصة إختيار المعاش التقاعدي عند نهاية الخدمة."

وشرح أن "صندوق التعويضات يُموّل من المحسومات والمساهمات من المؤسسات والمعلمين (6% من الأستاذ و6% من المدرسة)، وفي نهاية الخدمة، يتم إحتساب التعويض كما في القطاع الرسمي.

وشدد على أن "صندوق التقاعد مستقل عن صندوق التعويضات وغير تابع له."
 
كذلك، لفت إلى أن "بعض المؤسسات كانت تتخلف عن الدفع لصندوق التعويضات، ومن هنا أتت فكرة إعطاء الصندوق براءة ذمة للمدرسة ويصبح ضم ذلك إلزاميًا للموازنة المدرسية في مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية،" معتبرًا أنها "عملية ضبط لإيرادات الصندوق."

وأشار إلى أن "التعويضات مودعة في المصارف بالعملة اللبنانية، وهي تطال بحدود الـ41000 أستاذ بين متقاعد وفي الخدمة." 

أخبار لبنان

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