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الاب نصر للـLBCI: أدعو العائلة التربوية للنقاش لايجاد الآلية السليمة لتطبيق المبادرة التي يُعمل عليها
أخبار لبنان
2024-01-20 | 04:08
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الاب نصر للـLBCI: أدعو العائلة التربوية للنقاش لايجاد الآلية السليمة لتطبيق المبادرة التي يُعمل عليها
أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أن كل المشاورات هذين اليومين تصبّ في خدمة ايجاد حل وسطي قبل التوقيع يوم الاثنين على المبادرة المتعلقة بقانون التعويضات، من أجل راحة كل الافرقاء وتحقيق الغاية المطلوب.
وشجّع الاب نصر، خلال مداخلة في برنامح "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، على النقاش والحوار داخل كل مدرسة وبين العائلة التربوية، لتطبيق هذه المبادرة بعد التوقيع عليها وايجاد الآلية السليمة لتأمين المبلغ المالي المحدد بموجب المبادرة.
واعتبر أنه ليس ذنب المدارس من تدهور قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن الحديث عن فائض بالمؤسسات التربوية ليس في موقعه السليم لان المدارس ما زالت بوضع استثنائي.
ورأى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية أنه قد يكون هناك العديد من الافكار لتنفيذ هذه المبادرة.
أخبار لبنان
الاب نصر
المدارس الخاصة
صندوق التعويضات
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