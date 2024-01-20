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بوحبيب إلى نيويورك للمشاركة في أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط

بوحبيب إلى نيويورك للمشاركة في أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط



غادر وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب إلى نيويورك للمشاركة في أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري حول الوضع في الشرق الأوسط المزمع عقدها الثلاثاء في ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٤.



وستكون له سلسلة لقاءات ونشاطات دبلوماسية رفيعة المستوى.



ويتألف الوفد المرافق من مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك هادي هاشم، مدير مكتب الوزير وليد حيدر، ومستشار رئيس مجلس الوزراء زياد ميقاتي.