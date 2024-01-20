الامين العام لنقابة المعلمين بالمدارس الخاصة للـLBCI:المبادرة موقتة وآنية وبالتراضي

أوضح الامين العام لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة أسامة الارناؤوط أنه، في وقت وصل راتب الاستاذ المتقاعد إلى 30 دولار كحد أقصى، وبعد فشل كل الجهود لتحسينه، تعتبر التقابة أن قانون التعويضات والمبادرة التي يُعمل عليها هما الحل.



وأكد، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن المبادرة هي موقتة وآنية وهي اتفاق بالتراضي بين جميع الاطراف، متمنيا الوصول إلى الخواتيم والتوقيع يوم الاثنين.



واشار، إلى أنه عند إقرار هذا القانون، كان من المفترض وضع آليات تنفيذ لتوضيحه وتسهيل تطبيقه.



وشدد الارناؤوط أنه ليس من مصلحة أحد أن يكون هناك خلل في العام الدراسي وإعلان الاضراب، معتبرا أن اليوم هناك فرصة لتحسين الرواتب لجميع الاساتذة.